A londoni kékek Moises Caicedo szerződtetésével beírták magukat a történelembe, ugyanis a liga legdrágább igazolását hajtották végre. Az ecuadori középpályásért 115 millió fontot fizettek a Brightonnak.



„Nagyon boldog vagyok, hogy csatlakozhatok a Chelsea csapatához.”



„Izgatott vagyok, hogy egy ilyen nagy klubnál lehetek, nem kellett sokat gondolkodnom, amikor a Chelsea hívott, egyből tudtam, hogy ide akarok igazolni!”



„Egy álmom vált valóra, alig várom, hogy elkezdjem a munkát a csapattal!”

Moisés Caicedo: “I am so happy to join Chelsea! I am so excited to be here at this big club and I didn’t have to think twice when Chelsea called me”. “I just knew I wanted to sign for this club, Chelsea”. “It’s a dream come true to be here and I can’t wait”. pic.twitter.com/RIFdXbQCIh

A játékos példaképeiről és céljairól is beszélt.

„Makelele és Kante voltak azok, akik igazán inspiráltak engem. Amikor kicsi voltam, a Chelsea-nek szurkoltam, néztem a meccseiket, csodálatos érzés itt lenni.”



„Nem csak reménykedem, tudom, hogy nagyon sok trófeát nyerünk majd, és oda vezetjük a Chelsea-t, ahová tartozik!”

Caicedo: “Makelele and Kante were an inspiration to me. When I was a kid, I supported Chelsea and used to watch the games. It’s amazing to be here”.



“I don’t hope, I am sure we are going to win a lot of titles with this amazing club, to put #CFC where they deserve to be”. pic.twitter.com/AdUcKrzulF