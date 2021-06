Pep Guardiola sírva beszélt Agüero távozásáról, ám a játékos édesapja szerint hazugság volt az elérzékenyülés, mert az edző valójában sosem szerette a fiát igazán.



„Nem hiszek a könnyeinek, soha nem volt őszinte a fiammal” – mondta Leonel del Castillo a La Red rádiónak.

„Véleményem szerint soha nem akarta őt igazán.”

„Guardiola nagyszerű edző, de mindig a csapat főszereplője akar lenni. Egyik napról a másikra váltja a játékosokat vagy a középpályát. A játékosok soha nem tudják, hogy fontosak-e vagy sem. Azt mondta, hogy Sergiót nem lehet pótolni, de most nincs a csapatban.”



Agüero édesapja fia Barcelonába igazolásáról is mondott néhány szót.



„Boldog a költözés után. Messi 15 éve barátja, és mindig is kapcsolatban voltak egymással. Úgy tűnik, Messi a Barcelonánál marad, így együtt fognak játszani” – mondta.



Forrás: marca.com

Borítókép: Laurence Griffiths/Getty Images