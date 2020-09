Jürgen Klopp, az angol labdarúgó-bajnokságban címvédő Liverpool FC vezetőedzője fájlalja, hogy a Premier League új idényében öt helyett ismét csak három cserelehetőségük lesz mérkőzésenként a csapatoknak.

Az öt csere szabályát a nemzetközi szövetség azért vezette be, hogy a koronavírus-járvány miatti körülbelül három hónapos kényszerszünet után a játékosok ne kapjanak extrém terhelést.



A lehetőséggel az új szezonban a spanyol, az olasz, a német és a francia élvonalban is éltek, a Premier League klubjai viszont elvetették.



Klopp szerint a józan ész döntése lett volna, ha a megszokottnál később kezdődő, ezért az eddigieknél sűrűbb idényben is több változtatásra adnak lehetőséget.



"Nem arról van szó, hogy előnybe kerülnénk, mert jobb futballistáink vannak, mint a többi klubnak, és öt éljátékost küldhetnénk pályára" - mondta a német szakvezető. Hozzátette, ez a kérdés a játékosok jólétéről szól, és arról, hogy minden csapat a lehető legjobb minőségű futballt tudja produkálni minden mérkőzésen.



"Nagyon meglepődtem, amikor hallottam, hogy a klubok ellene döntöttek" - mondta Klopp, akinek így többet kell forgatnia a csapatát.

Az elmúlt bő tíz évben csak a Manchester United (2009) és a Manchester City (2019) tudta megvédeni címét az angol élvonalban. Klopp elmondta, emiatt szinte mindenki azt érezteti vele: problémának kellene lennie, hogy ezúttal ők a címvédők.



"Az előző bajnokság megnyerése valójában a legjobb probléma lehet számunkra. Minden arról fog szólni, hogyan tudjuk újra a korábbi intenzív teljesítményünket produkálni a pályán" - vélekedett.

Borítókép: John Powell/Liverpool FC via Getty Images