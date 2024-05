Kedden este jött a hír, hogy az angol élvonalbeli labdarúgó-bajnokságban szereplő Chelsea FC menesztette vezetőedzőjét, Mauricio Pochettinot, aki szűk egy évig irányította a londoniakat. A klub az egyik okként azt jelölte meg, hogy fiatalabb, a modern futballt jobban ismerő személyt szeretnének a kispadon látni. A két sportigazgató, Paul Winstanley és Laurence Stewart gőzerővel keresi az argentin utódját, a hírek szerint akár már a jövő héten be is jelenthetik, hogy ki irányítja a következő szezonban a kékeket.

Chelsea will appoint a new head coach by the end of next week



Kaveh Solhekol reports that the leading candidates are Thomas Frank, Enzo Maresca, Kieran McKenna along with a 'high-profile mystery name' pic.twitter.com/4RaqZjZhP5