Nani, a Manchester United korábbi játékosa egy érdekes részletet árult el Sir Alex Fergusonról, a klub korábbi legendás menedzseréről.



A portugál elmesélte, hogy az ünnepi időszakban a mester engedélyezte neki, hogy akár részegen is beállítsanak edzésre, hisz ez számukra is egy pihenőidőszak, amikor nem szabad olyan szorosan fogni a gyeplőt.

Nani pozitívan tekintett vissza erre az időszakra és elmondta, szerinte ettől volt igazán nagy edző a skót, hisz remekül tudott bánni az emberekkel.

„Újévkor akár részegen is elmehettünk edzésre, és az edző nem törődött vele. Sir Alex tudta, hogyan kell bánni a játékosaival és volt egy olyan felfogása, hogy ezek a napok különlegesek és ilyenkor nem támasztott elvárásokat felénk.”



„Egész évben megállás nélkül játszottunk, öröm volt egy pillanatnyi kikapcsolódás, amikor másképp edzettünk, bohóckodtunk. Nem fogok hazudni, szerettem bulizni.”



„Ferguson elképesztő volt. Remekül érezte, hogy kell bánni egy játékossal, akár fiatalabb, akár idősebb. Emberileg és szakmailag is remekül kezelt minket.”

Nani: "I never got in trouble.



"I had nights out at the right time. If I had the next day off, for example, or on special days like Christmas or New Year - no one in England cares about that.



"On New Year, we could even go to training drunk and Ferguson didn't care!" pic.twitter.com/Rhf6RDgGzE