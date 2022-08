Ha valaki ismeri Cristiano Ronaldót a pályán és azon kívül is, az Luís Carlos Almeida da Cunha, akit a futballvilágban inkább csak Nani-ként ismernek.

A portugál labdarúgó nemrég Rio Ferdinand 'Vibe With Five Podcast' című műsorában beszélt honfitársa helyzetéről a Manchester Unitednél, amely klubot ő is jól ismeri.

„Nem szeret veszíteni, és ezért reagál úgy, ahogy, amikor a dolgok nem működnek a csapatnál” - mondta a portugál, aki megérti, hogy Ronaldo nem azért van ott, hogy egy klub újjáépítését célzó projekt részese legyen.

„Cristiano pályafutásába már nem fér bele, hogy hosszú távú átigazolási projektre várjon, amely meghozza gyümölcsét. És ez logikus is, hiszen egész pályafutása során a csúcson volt. Ott kell lennie a pályán, gólokat kell lőnie és különbséget kell tennie.”

A Sporting CP, a klub, ahol Nani és Ronaldo is felnőtt, lehet a portugál sztár következő célpontja, mivel a magas fizetése miatt nem kap ajánlatot a nagy európai kluboktól. Az utolsó utáni lehetősége lehet még a Borussia Dortmund, akik azt fontolgatják, hogy ajánlatot tesznek érte.

Borítókép és fotók: John Peters/Manchester United a Getty Images