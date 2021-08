Harry Kane, a jövő csütörtöki világbajnoki selejtezőn Budapesten vendégeskedő, Eb-döntős angol labdarúgó-válogatott csapatkapitánya azt mondta: a mostani átigazolási szezonban nem távozik klubjától, a Tottenham Hotspurtől.

A csatár, aki a londoni egyesület történetének második legeredményesebb gólszerzője, a bajnok Manchester Cityhez tartott, s utóbbi együttes vezetőedzője, Pep Guardiola nyilvánosan el is ismerte, hogy szeretnék őt szerződtetni.

A Spurs ugyanakkor mindig jelezte, hogy a 28 éves támadó nem eladó, s most úgy tűnik, nem is kapott olyan ajánlatot a Citytől, amely az álláspontja megváltoztatására késztette volna.

Kane vasárnap, a Wolverhampton elleni bajnokin lépett először pályára a mostani szezonban, a szurkolók pedig hősként ünnepelték.

It was incredible to see the reception from the Spurs fans on Sunday and to read some of the messages of support I've had in the last few weeks.



I will be staying at Tottenham this summer and will be 100% focused on helping the team achieve success. #COYS pic.twitter.com/uTN78tHlk1