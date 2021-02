Újabb fontos játékosát vesztette el az angol labdarúgó-bajnokságban címvédő Liverpool: ezúttal a csapatkapitány Jordan Henderson dőlt ki öt hétre combsérülés miatt.

A Premier League-ben 2019-ben az év legjobbjának választott középpályás szombaton, az Evertontól elszenvedett 2-0-s hazai vereség során sérült meg, meg is kellett műteni.



Jürgen Klopp vezetőedző ezzel még nehezebb helyzetbe került. A német szakembernek például a Puskás Arénában rendezett, RB Leipzig elleni, 2-0-ra megnyert Bajnokok Ligája-nyolcadöntős mérkőzésen is Henderson volt az egyik "vészmegoldása" belső védőként, mivel ezen a poszton várhatóan Virgil van Dijk, Joe Gomez és Joel Matip sem léphet már pályára ebben az idényben.



A klub közleménye szerint Henderson valószínűleg a márciusi válogatott mérkőzések után térhet vissza, azaz ki kell hagynia a Sheffield United, a Chelsea, a Fulham és Wolverhampton Wanderers elleni bajnokikat, valamint a Gulácsi Pétert, Willi Orbánt és Szoboszlai Dominiket foglalkoztató RB Leipzig elleni BL-visszavágót is.

Borítókép: Robbie Jay Barratt - AMA/Getty Images