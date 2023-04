Julian Nagelsmann magasan szerepelt a Chelsea kívánságlistáján. A német szakember azonban hiteles információk szerint visszalépett a tárgyalásoktól.

A Chelsea Frank Lampardot választotta ideiglenes menedzsernek, amikor Graham Pottert néhány hete kirúgták. Julian Nagelsmannt már régóta a legnagyobb esélyesként emlegetik a következő szezonra szóló állandó megoldás keresésében. A 35 éves szakember, akit néhány hete a Bayern München menesztett, tárgyalásokat folytatott a Chelsea-vel.

Fabrizio Romano átigazolási szakértő értesülései szerint Nagelsmannt már nem érdekli a Chelsea-nél betöltött állás. Úgy tűnik, ez Nagelsmann végleges döntése. A hírek szerint ő volt a csúcsjelölt. Az nem világos, hogy a német miért hátrált meg.

EXCLUSIVE: Julian Nagelsmann has now withdrawn from the race to become the new Chelsea head coach — it looks like it’s his final decision. #CFC



German coach is said to be no longer available after multiple round of talks.



