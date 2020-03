Mourinho nem tolerálna egy olyan játékost a csapatában, akinek olyan a hozzáállása, amilyen neki volt fiatalabb korában.



Mourinho fiatal korában labdarúgó szeretett volna lenni, de nem volt kiemelkedő tehetség. Saját bevallása szerint lusta és idegesítő játékos volt, hogy ma már edzőként biztosan nem játszaná fiatalkori énjét, sőt ingyen megválna tőle.



Baltemar Britónál kevesebben ismerik jobban Mourinhót, a korábbi brazil védő ugyanis 1980 és 1982 között együtt játszott Mourinhóval, majd később az Uniao de Leiriánál, a Portónál és a Chelsea-nél is a másodedzője volt.

Brito a Bleacher Reportnak azt nyilatkozta az volt a benyomása, Mourinhónak játékosként csak amolyan hobbi volt a futball.



"Jó képességű focista volt, de mellé kissé lusta is, nem dolgozott elég keményen. Megcsinálta, amit kellett, de semmi extrát nem vállalt. Azt szerette, ha a lábához kapja a labdát, de arra nem volt hajlandó, hogy meg is harcoljon érte. Talán emiatt nem is vált jobb játékos belőle" – jellemezte Mourinhót Brito.



Baltemar Brito jól ismeri Mourinhót. (Kép: Ben Radford/Getty Images)

A Tottenham edzőjét a pénteki sajtótájékoztatón szembesítették ezzel a véleménnyel, ő pedig, tőle meglepő módon nem kezdte el dicsérni magát, hanem önkritikusan elismerte, Brito abszolút jogosan nevezte lustának.



"Nem játszatnám. Ez egyszerű, biztosan nem játszatnám. Felajánlanám más kluboknak, hogy vigyék el. Akár ingyen is…" – felelte nevetve José Mourinho arra a kérdésre, hogy mostani fejjel, edzőként mit kezdeni a fiatalkori játékos énjével.

Forrás: goal.com

Borítókép: Tottenham Hotspur FC/Getty Images)