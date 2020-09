Az argentin Sergio Agüero után a Manchester City labdarúgócsapatának brazil csatára, Gabriel Jesus is megsérült.

Jesus szerezte a City harmadik gólját hétfőn, a Wolverhampton Wanderers otthonában 3-1-re megnyert bajnoki meccs 95. percében. A sérülésről a klub nem közölt részleteket, és a közösségi oldalán ő maga is csak annyit írt, "hamarosan visszatérek", de a brazil szövetség bejelentette, hogy az angol csapat orvosi stábjának kérésére kikerült az októberi világbajnoki selejtezőkre készülő keretből.



Fotó: Peter Powell/Pool via Getty Images

A csatár legalább három mérkőzésről lemarad klubcsapatában is, ahol Sergio Agüero elhúzódó sérülése miatt a 17 éves Liam Delapot kell játszatnia Josep Guardiola vezetőedzőnek. A brazil keretbe a Hertha BSC támadója, Mattheus Cunha került be Jesus helyére, de Neymar, Roberto Firmino, Rodrygo, Everton és Richarlison is rendelkezésre áll.

Borítókép: Alex Livesey - Danehouse/Getty Images