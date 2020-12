Ügynöke szerint félreértették a szavait, és a világbajnok Paul Pogba nem a téli átigazolási időszakban, hanem csak jövő nyáron távozhat a Manchester United labdarúgócsapatától.

Mino Raiola a múlt héten még azt mondta a Tuttosport című olasz lapnak, hogy bár a 27 éves világbajnok francia játékos szerződése 2022 nyaráig szól, mindkét félnek az lenne a legjobb, ha már télen elválnának az útjaik. Maga a játékos azóta kijelentette: elkötelezett az MU mellett.



A menedzser most már úgy fogalmazott, hogy januárban nehéz lenne megszervezni egy ilyen "nagy horderejű" klubváltást.

