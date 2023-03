Pénteken Roger Wittman, Roberto Firmino ügynöke bejelentette, hogy a 31 éves támadó nem hosszabbít Liverpoolban és nyáron elhagyja a klubot.



A játékos döntését most a klub korábbi legendás védője, Jamie Carragher is kommentálta.

„Ha igaz, hogy Firmino távozik, az a legjobb döntés mindkét fél számára. Ő a csapat egyik legendája, emlékezni fogunk rá, mint a klub egyik legjobb támadótriójának részese (Salah-al és Manéval).”

A 31 éves támadónak várhatóan lesznek kérői a nyáron, korábban olyan klubokkal hozták össze, mint a Real Madrid, az Atlético vagy az Inter.

If the reports about Firmino leaving at the end of the season are true, I do think it’s best for all parties.

He’s a Liverpool great & will be remembered for being part of one of the best front three’s we’ve seen#BOBBY pic.twitter.com/9CkTrNJ7JU