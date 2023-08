Pénteken végre lezárult a nyár egyik legtovább húzódó átigazolási sagája. Harry Kane hosszas huzavona után elhagyta a Tottenham csapatát és aláírt a Bayern-hez.



A Spurs történelmének legjobb góllövőjét a klubelnök megpróbálta minden eszközzel marasztalni, de végül rá kellett jönnie, hogy itt már nem tud mit tenni. Az angol klub 100 millió euróval lett gazdagabb, de elvesztette klubjának egyik legnagyobb szimbólumát.

Miután hivatalossá vált a transzfer, Daniel Levy, a klub elnöke is elköszönt a támadótól.

„Hosszú időn keresztül igyekeztük bevonni Harry-t és a szerződéshosszabbítás különböző formáiba, de be kellett látnunk, hogy Harry új kihívásokra vágyik. Vonakodva, de elfogadtuk a döntését, hogy távozik.”



„Akadémiánk neveltje az egyik legjobb játékos, aki valaha a Tottenham mezét hordta. A világ egyik legjobbjává vált. Rendkívüli utazás volt…”



„A klubnál eltöltött 19 éve alatt Harry példamutató játékos volt a pályán és azon kívül is, rengeteg inspirációt adott azoknak a fiatal játékosoknak, akik a nyomdokába akartak lépni.”



„Szeretnék mindezért köszönetet mondani Harry-nek, az emlékekért és a sok közös rekordért. Ő a Spurs család megbecsült és szeretett tagja, aki örökre része a történelmünknek.”

From the Academy to our all-time record goalscorer pic.twitter.com/gLgl4DK24r