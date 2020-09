Mikel Arteta, az Arsenal labdarúgócsapatának vezetőedzője szerint a világbajnok Mesut Özilnek nehéz lesz beverekednie magát a "fejlődő" együttes kezdő tizenegyébe.

A 31 éves német középpályás szerződése jövő júniusban jár le az észak-londoni klubnál, de az előző szezon végén és a mostani idény első néhány mérkőzésén sem kapott lehetőséget.



"A csapat fejlődik, és látható az a szint, amit eddig már elért, de változatlanul előre akarunk lépni, jobban játszani, ezért azokat a futballistákat válogatom be, akik véleményem szerint jobb kondícióban vannak" - nyilatkozta Arteta, hozzátéve, hogy így is mindenki tapasztalhatja: van rotáció az Arsenalnál.



"Nemcsak Mesutnak, hanem másoknak is nehéz dolguk van, ha be akarnak kerülni a csapatba" - mondta a spanyol szakember, aki hétfőn a bajnoki címvédő Liverpool ellen küldi majd pályára tanítványait.



Szeptember elején a török sajtó arról írt, hogy a szaúdi al-Naszr minden követ megmozgat azért, hogy leigazolja Özilt, ám a középpályás akkor a brit médiában azt nyilatkozta, biztos, hogy a szerződésének lejártáig az Arsenalnál marad.

Borítókép: Stuart MacFarlane/Arsenal FC via Getty Images