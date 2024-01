Sérülése után először kapott kezdőként lehetőséget a Liverpoolnál Szoboszlai Dominik.

A magyar válogatott futballista remekül futballozott a Chelsea ellen, a 65. percben pedig Conor Bradley beadását követően fejelte be a labdát a londoniak kapujába, ezzel háromra növelve a hazaiak előnyét.

SZOBOSZLAI GOAL!!!! WE ARE SO BACK pic.twitter.com/DJR4bQqatw