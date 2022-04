Romelu Lukaku visszatérése a Chelsea-hez nem váltotta be a hozzá fűzött reményeket. Ezt vezetőedzője, Thomas Tuchel is elismeri.

A Chelsea tavaly nyáron 100 millió fontot fizetett, hogy visszacsábítsa Romelu Lukakut az Intertől. Ám a belga csatárnak az angol nagyklubhoz való visszatérése óta nem sikerült beváltania a hozzá fűzött reményeket. 36 meccsen mindössze tizenkét gólt szerzett, és elveszítette helyét a kezdő tizenegyben Thomas Tuchel irányítása alatt.

„Megvettük, mert hittünk benne, és most is hiszünk. De egyértelmű, hogy ez a lépés nem volt jó. Ezt el kell ismernünk. De a futballban minden pillanatok alatt megváltozhat. Ez természetesen egy olyan kaliberű csatárra is igaz, mint Romelu” – mondta Tuchel a Sky Sports-nak.

Forrás: fotbolltransfers.com

Borítókép: Naomi Baker/Getty Images