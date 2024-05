A Manchester City története során először győzött a Tottenham új stadionjában bajnoki mérkőzésen. Pep Guardiola csapata 2-0-ra győzött a Premier League 34. fordulójából elmaradt mérkőzésen, s ezzel kiegyenesedett a tabella, a címvédő átvette két ponttal a vezetést az Arsenal előtt, a Citynek pedig így az utolsó fordulóban a saját kezében lesz a sorsa, ha legyőzik a West Ham Unitedet, akkor újfent bajnokok.

Az első félidő igazi taktikai csatát hozott, mindkét oldalon voltak helyzetek, de 0-0-val mentek pihenőre a felek. A második játékrészt jobban kezdte a Spurs, amely egy esetleges győzelemmel még versenyben lehetett volna a negyedik, BL-indulást érő pozícióért. A manchesteri gárda viszont az 51. percben megszerezte a vezetést, Kevin de Bruyne asszisztált középre Erling Haalandnak, aki első City játékosként szerzett gólt PL-meccsen a Tottenham új stadionjában.

A vendégeknél Ederson megsérült a második félidő derekán, vagyis a saját reakciói alapján nem, de Pep Guardiola elővigyázatosságból lecserélte őt, s Ortegát küldte be a helyére, akinek kulcsszerepe volt a győzelem megszerzésében.

Ugyanis a hazai együttesnek egy ordító helyzete volt a 87. percben Szon egy az egyben vihette a kapura a labdát, de nem tudta bevenni a kaput, néhány perccel később pedig Jeremy Doku tizenegyest harcolt ki, amelyet Haaland higgadtan értékesített és meglőtte szezonbeli 27. gólját, amivel a Manchester City 2-0-ra győzött és sorozatban nyolcadik meccsét nyerte a Premier League-ben és zsinórban a negyedik idegenbeli sikerét aratta kapott gól nélkül.

One more win for a fourth straight Premier League title for Manchester City pic.twitter.com/9y49dSRYiW