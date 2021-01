A Tottenham Hotspur labdarúgócsapata négy nyeretlen bajnoki mérkőzés után gyűjtötte be ismét a három pontot az angol élvonalban: a 17. forduló első szombati találkozóján 3-0-ra múlta felül vendéglátóként a Leeds Unitedet.

A fővárosiak második találatát szerző dél-koreai Szon Hung Min a futballstatisztikákkal foglalkozó Opta adatai szerint minden sorozatot figyelembe véve századszor volt eredményes a Spurs mezében.

A strong display at Tottenham Hotspur Stadium as we return to winning ways in the @PremierLeague!



#THFC 3-0 #LUFC pic.twitter.com/MPmcVWtEg5