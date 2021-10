Egy tízéves kislány egy négy perces videóban foglalta össze, mi a baj a Manchester United játékával az utóbbi időben. Az internet népe pedig egyenesen megőrült a felvételért.



Solskjaerre egyre nagyobb nyomás nehezedik az Old Traffordon. A gyenge szezonkezdet után a Liverpool elleni 5-0-s vereség olajat öntött a tűzre, így egyre többen szeretnék az edző távozását. A csúfos mérkőzés után egyre több pletyka terjeng arról, hogy Antonio Conte ülhet le a MU kispadjára.



A szurkolók egy része a közösségi médián keresztül fejti ki véleményét. Ezek közül az egyik legcukibb egy tízéves kislány nevéhez fűződik. A fiatal szakértő nem szemérmeskedve profin elemzi a helyzetet. A rajongók pedig imádják a szókimondó gyerkőc reakcióját.



„A hátul lévő játékosok, mint Shaw mindig megrekednek. Egykor zseniális játékos volt, de már nem is tudod, hogy a pályán van” – kezdte az elemzést.



„Bár most van Sanchónk, olyan, mintha a védő játékosok azt gondolnák, megvan Sancho, megvan Ronaldo, a világ legjobb játékosai, így nem kell dolgoznunk.”



A kislány a továbbiakban példaként a tavalyi szezont is felhozta, amikor másodikak lettek a bajnokságban és bejutottak az EL döntőjébe.



FAN VIEW: WE'VE GOT WORSE WITH BETTER PLAYERS! | Manchester United 0-5 Liverpool FAN VIEW: WE'VE GOT WORSE WITH BETTER PLAYERS! | Manchester United 0-5 LiverpoolComment below and have your say! SUBSCRIBE TO UNITED VIEW https://www.y...