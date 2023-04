Vasárnap este a Chelsea menesztette Graham Potter vezetőedzőt. A találgatások egyből megindultak a helyettesével kapcsolatban, az Independent egyik újságírója pedig meg is nevezte a három megvalószínűbb utódot.



Közülük a jelenlegi állás szerint Julian Nagelsmann, a Bayerntől nemrég elküldött német szakember lehet a befutó, akivel Todd Boehly-ék már fel is vették a kapcsolatot.

A mindig jól informált transzferguru, Fabrizio Romano szerint az egyeztetések a kezdeti fázisban vannak, de mindkét fél bizakodó.

Érdekesség, hogy a müncheni csapat edzői székében épp az a Tuchel váltotta Nagelsmannt, akinek a helyére Potter került a Chelseahez.

Understand there have been already approaches for Julian Nagelsmann to be the new Chelsea head coach. Talks will continue to make final decision — but he’s the favorite. #CFC



No confirmation on Pochettino links at this stage. Nagelsmann, mentioned in internal talks yesterday. pic.twitter.com/1jcxrgjRYd