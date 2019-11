Nem mindennapi élményben lehetett része az egyik Liverpool drukkernek a hétvégi Manchester City elleni rangadó után, hiszen a Mersey-parti együttes legyőzte Pep Guardiola csapatát, ráadásul Sean Cox a mérkőzés után találkozhatott a vörösök menedzserével, Jürgen Kloppal is.



Coxot tavaly áprilisban egy Roma szurkoló támadta meg a Liverpool-Roma Bajnokok Ligája-elődöntő előtt.

Az a mérkőzés az egész életét megváltoztatta az 53 éves ír szurkolónak, aki olyan súlyos fejsérülést szenvedett, hogy egészen júliusig komában volt. Coxot az elmúlt másfél évben Írországban kezelték, de jelenleg is tart a felépülése.

A támadóját, Simone Mastrellit februárban három és fél év börtönbüntetésre ítélték.



Íme a közös kép:

"Nagyon örült, hogy látott engem, de én még boldogabb voltam, hogy találkozhattam vele. A felesége és a fia is ott volt a mérkőzésen, csodálatos nap volt. Ha Liverpoolba költözik, akkor 100%, hogy kap egy bérletet a meccsekre.” – mondta Jürgen Klopp a találkozót követően.

A kóma óta Coxnak ez volt az első alkalom, hogy kilátogatott szeretett csapatának meccsére.

A múlt évi incidens után a As Roma és a Liverpool is teljes támogatásáról biztosította az ír családot, az olasz együttes Cox felépülésének érdekében 150 ezer eurót is átutalt.



Borítókép: Twitter/PeterMoore

Forrás: dailymail