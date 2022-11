Vincent Aboubakar, a kameruni válogatott támadója szerint nincs semmi rendkívüli abban, amit Mohamed Salah hétről hétre csinál.

A napokban Jürgen Klopp úgy fogalmazott, hogy Salah-ra úgy fogunk emlékezni, mint minden idők egyik legjobb támadójára.

Van azonban, aki nem ért egyet vele. Aboubakar, a szaúdi Al Nassr csatára nem szimpatizál a vörösök támadójával.

„Nem vagyok lenyűgözve tőle. Meg tudom csinálni, amit ő, csak nekem nincs lehetőségem egy nagy klubban játszani.” – panaszkodott a 90Footballnak.

„Megértem az emberek hozzáállását, ő az egyik legjobb góllövő az angol ligában. De amit mondtam, az az én véleményem, nem érdekel, ha nem tetszik valakinek."

????????Vincent Aboubakar (on Mo Salah):

“I'm not impressed by him. I can do what he does. I just don't have the opportunity to play in a big club.” pic.twitter.com/kXua2QT3Xg