Luis Enrique hamarosan a Chelsea vezetőedzője lehet, állítja Gerard Romero állításaira hivatkozva a Marca.



A spanyol szaklap megemlékezik róla, hogy a spanyol edző nemrég épp maga mondta, hogy ha valahová szívesen menne edzősködni, az a Premier League.

Valószínűleg maga sem gondolta, hogy ez ilyen hamar valósággá válhat, de a Chelsea megüresedő pozíciója felgyorsíthatja az eseményeket.

Gerard Romero, a transzferszaki szerda hajnalban szellőztette meg, hogy Enrique hamarosan Londonba utazhat, hogy közvetlenül a kékek vezetőségével egyeztessen a lehetőségről. Ma délelőtt ezt az állítást Fabrizio Romano is megerősítette.

Luis Enrique has arrived in London with representative in order to discuss with Chelsea — can confirm he’s in England right now, as @JijantesFC called #CFC



Luis Enrique, 100% keen on Chelsea job.



Chelsea will also continue talks with Nagelsmann, favourite candidate. pic.twitter.com/BXXMbDILoZ