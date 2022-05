Sadio Manét az elmúlt hetekben kapcsolatba hozták a Bayern Münchennel. Hiteles információk szerint a támadó döntött, el akarja hagyni a Liverpoolt.

Mané szerződése a Liverpoollal 2023 nyarán jár le, és régóta folyik a találgatás, miszerint a nyáron távozik-e. Az elmúlt hetekben kapcsolatba hozták a Bayern Münchennel, de egyértelmű volt, hogy a Bajnokok Ligája döntőjéig nem fog megszólalni.

Sadio Mané has decided to leave Liverpool this summer #LFC



He’s ready for a new experience after many special years with Reds - it will be confirmed to the club.



FC Bayern are strong contenders - but it’s still open and not completed as Sadio wanted to wait for the final. pic.twitter.com/hr6R5NmuZ0