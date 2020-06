A Manchester City könnyed, 3-0-s győzelmet aratott a közel egy félidőn át emberhátrányban játszó Arsenal felett az angol labdarúgó-bajnokság 28. fordulójából szerdára halasztott találkozóján.

A mérkőzés első félórája jobbára unalmas mezőnyjátékkal telt, a házigazda manchesteriek az utolsó 15 percre azonban ritmust váltottak, ami előbb gólhelyzetekben, majd Raheem Sterling révén gólban is megmutatkozott. Az angol válogatott támadó a brazil David Luiz hibáját kihasználva szerzett vezetést csapatának a ráadás perceiben. Mikel Artetának, az Arsenal vezetőedzőjének sérülés miatt két játékosát is le kellett cserélnie.



Luiz az ötvenedik percben megint hibázott: a tizenhatoson belül lerántotta Rijad Mahrezt, amiért ő piros lapot, a Manchester City pedig büntető kapott, utóbbit a belga Kevin De Bruyne magabiztosan értékesítette.



A folytatásban a machesteriek spanyol védőjét, Eric Garciát közel tízperces ápolás után hordágyon kellett levinni, az emiatt, illetve a tíz csere miatt megítélt 11 perces hosszabbításban pedig Phil Foden is betalált, így a City magabiztos győzelmet aratott. A hazaiak fölényét jól jelzi, hogy az Arsenal játékosai egyszer sem találták el a kapujukat.





Kevin De Bruyne szerezte csapata második gólját.

Fotó: Victoria Haydn/Manchester City FC via Getty Images



Josep Guardiola vezetőedző együttese minden sorozatot figyelembe véve egymás után hetedszer győzte le londoni riválisát, Artetának ez volt az első idegenbeli veresége az Arsenallal.

Az angol élvonalban 1947 óta először rendeznek júniusban mérkőzést, a Premier League ezzel a szerdai játéknappal folytatódott a koronavírus-járvány miatti kényszerszünet után. Az első teljes fordulót péntektől hétfőig rendezik.

Premier League, a 28. fordulóból elhalasztott mérkőzések:



Manchester City-Arsenal 3-0 (1-0)



korábban:



Aston Villa-Sheffield United 0-0

Az állás :



1. FC Liverpool 29 66-21 82 pont

2. Manchester City 29 71-31 60

3. Leicester City 29 58-28 53

4. Chelsea 29 51-39 48

5. Manchester United 29 44-30 45

6. Sheffield United 29 30-25 44

7. Wolverhampton Wanderers 29 41-34 43

8. Tottenham Hotspur 29 47-40 41

9. Arsenal 29 40-39 40

10. Burnley 29 34-40 39

11. Crystal Palace 29 26-32 39

12. Everton 29 37-46 37

13. Newcastle United 29 25-41 35

14. Southampton 29 35-52 34

15. Brighton 29 32-40 29

16. West Ham United 29 35-50 27

17. Watford 29 27-44 27

18. Bournemouth 29 29-47 27

19. Aston Villa 29 34-56 26

20. Norwich City 29 25-52 21



Borítókép: Matt McNulty - Manchester City/Manchester City FC via Getty Images