Trevoh Chalobah a következő szezont minden bizonnyal kölcsönben tölti majd, a pontos célállomás azonban egyelőre ismeretlen.

Az Inter belga támadója, Romelu Lukaku nagyon szeretné, ha korábbi csapattársára lecsapna az olasz klub, derült ki a tribuna.com írásából.

A 23 éves játékost a Lipcse is nagy erőkkel üldözi, de lehet hallani a Roma, a Tottenham vagy az Aston Villa érdeklődéséről is.

A Chelsea részéről Wesley Fofana leigazolása miatt különösen fontos, hogy elpasszolják Chalobaht, ugyanis ezzel tudják megteremteni a Leicester védőjének leigazolásához szükséges körülményeket.

