A Liverpool labdarúgója, Luis Dias jobb, mint Neymar, akit Jason Cundy sportriporter túlértékeltnek bélyegzett.

Ezt a TalkSport riportere állította, aki csereként beállva szerzett gólt a Villarreal elleni 3-2-re megnyert mérkőzésen, így a vörösök jutottak be a bajnokok ligája döntőjébe.

Diazt dicsérték a csapattársak a szakértők, Jason Cundy pedig azt állította, hogy jobb mint a „túlértékelt” NEymar. Inkább Diaz mint ő

Amikor Jamie O’Hara megkérdőjelezte az állítást, annyit reagált.

“Luis Diaz is better than Neymar.”



“I’d have rather have Diaz than him.”



“Don’t put Diaz in the same bracket as Neymar, Neymar is overrated!”



Jason Cundy insists #LFC’s Luis Diaz is a much better player than Neymar! pic.twitter.com/5ncMIpyapO