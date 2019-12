Fredrik Ljunberg 328 alkalommal lépett pályára az Arsenal színeiben és egészen kilenc évig szolgálta szeretett csapatát, ahol most ideiglenesen vezetőedzőként bizonyíthat, miután az elmúlt hónapban elbocsátották Unai Emeryt.



„Freddie azt mondta, hogy százszázalékosan biztos abban, hogy bekerülnek az első négy közé a bajnokságban, de ezt mi alapján gondolja? Mert ez csak fantázia” – fejtette ki véleményét Chris Sutton a Blackburn korábbi támadója.



„Találni kell valakit a helyére, amitől újra feléled az Arsenal.”



Ljunberg 1998 és 2007 között játszott az Arsenal színeiben, majd az elmúlt időben Emery asszisztenseként tevénykedett, miután edzette a korosztályos csapatot. Viszont komoly edzői tapasztalata még nincs a svéd klasszisnak.



Az eddigi egyetlen mérkőzése az Arsenal kispadján nem sikerült valami fényesen, hiszen a Norwich City ellen mindössze 2-2-es döntetlent értek el. Ennek az eredménynek köszönhetően az Ágyúsok a nyolcadik helyre csúsztak vissza a Premier League tabelláján, ahol 21 ponttal vannak lemaradva a listavezető Liverpooltól.



„Arra számítottak, hogy hatalmas változás lesz majd? Ugyanez volt az elmúlt évtizedben, és most is ez a probléma. Meg kell változtatni gyökerestől az egész képzést és a toborzást is. A nyáron kiadtak 72 millió fontot Nicolas Pepe játékjogáért, mindeközben pedig a problémák egyértelműen a védelemben vannak” – mesélte a Blackburn-el 1994-95-ben bajnoki győztes Sutton.



Forrás: BBC.com

Borítókép: Harriet Lander/Copa/Getty Images