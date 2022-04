Aláírta a szerződésének meghosszabbítására vonatkozó megállapodást Jürgen Klopp, aki így 2026-ig marad az angol labdarúgó-bajnokságban szereplő Liverpool FC vezetőedzője.

A Bajnokok Ligájában (BL) elődöntős klub csütörtökön számolt be az 54 éves szakember szerződéshosszabbításáról, hozzátéve, hogy az eddigi megállapodást két évvel toldották meg.

We are delighted to announce Jürgen Klopp has signed a new contract to extend his commitment with the club!