A hírek szerint Jesse Lingard lehet az egyik téli távozó a Manchester Unitednél, akinek a klubváltása elé nem gördít akadályt a szakmai stáb.



A Sky Sport szerint Lingard, a Manchester United játékosa a jövőben az egyik legbefolyásosabb játékos ügynök, Mino Raiola ügyfele lesz. Az olasz ügynök képviseli többek között Lingard csapattársát, Paul Pogbát is. Ugyanakkor nem a francia világbajnok volt az egyetlen, aki az elmúlt években Raiola által került az angol gyárvárosba, hiszen a sztárügynök képviseli Zlatan Ibrahimovicot és a Henrikh Mkhitaryant is.

Manchester United forward Jesse Lingard will now be represented by super-agent Mino Raiola.



