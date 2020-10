Az Arsenal tehetséges és sikeres támadójának, Dennis Bergkampnak a fia próbaidőszakát tölti a londoni csapatban, ahol édesapja 1995 és 2006 között játszott. Lehetőséget kapott, hogy bizonytson egy olyan csapatban, ahol édesapja egy igazi legenda.

Mitchel Bergkamp, The son of Arsenal legend Dennis Bergkamp is on trial with the Gunners and could join their Under-23s squad.



Mitchel, who primarily plays as an attacking midfielder behind the striker pic.twitter.com/N0754hOdFw