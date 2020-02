A Bild értesülései szerint a Liverpool kinézte magának az RB Leipzig német válogatott csatárát, Timo Wernert.



A támadó iránt érdeklődött korábban a Real Madrid, a Barcelona, és a Bayern München is, bár úgy tudni a bajorok érdeklődése már alábbhagyott.

Werner szerződése egy 60 millió eurós kivásárlási záradékot tartalmaz, amit április végéig kellene rendeznie a Bajnokok Ligája címvédőjének, ha soraiban szeretné tudni a Bundesliga egyik legjobb játékosát.

Timo Werner scores the winner against Tottenham, looks like he'll fit well in Liverpool

A játékos korábban úgy nyilatkozott a Premer League-ről, hogy a legértékesebb bajnokságnak tartja, így vélhetőleg szívesen kipróbálná magát a szigetországban.



A Liverpool német edzője bizonyára boldog lenne, ha összejönne a megállapodás. Más kérdés, hogy amíg jelenleg alapembernek számít, mennyi játékidő jutna neki egy olyan csapatnál, ahol a Salah, Mané, Firmino hármas játszik elől.

A szurkolók mindenesetre már kész tényként tekintenek arra, hogy Werner a Liverpoolban folytatja.

