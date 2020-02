Pénteken bezárt az átigazolási piac. A Chelseanél nem volt nagy mozgás, de a csapat vezetőedzője, Frank Lampard szerint ez jót tesz a csapatnak.



Frank Lampard fiataljainak sikeres őszi szezont produkáltak, ennek ellenére a kékek szurkolói alig várták, hogy januárban kinyisson a transzfer ablak, hiszen novemberben a Chelsea menedzsere is azt nyilatkozta, hogy csak új játékosokkal vehetik fel a versenyt a Manchester City és a Liverpool csapatával.



Felmerült Edinson Cavani, Dries Mertens és Timo Werner neve is a Chelsea kapcsán, azonban egyikőjük sem tette át a székhelyét a Stamford Bridge-re. Sokáig úgy tűnt, hogy a télen távozna az együttestől Olivier Giroud, azonban ő is maradt, így Lampard ugyanazzal a csapattal készülhet a tavaszra, akikkel kezdte a szezont.

A novemberi nyilatkozatával szemben Lampard azt állítja, hogy ugyan „csendes” volt számukra a januári átigazolási időszak, de a bajnokságban és a BL-ben is helyt fog állni a londoni együttes.

"Véleményem szerint most mindenki esélytelenként tekint ránk, mivel a körülöttünk lévő csapatok megerősödtek a télen." - mondta Lampard a Sky Sports-nak.

A Chelsea vezetőedzője kitért a riválisokra, akik szerinte egytől egyig remekül erősitettek a télen.

"Valóban, ha körbe nézünk, láthatjuk, hogy a Manchester United egy nyilvánvalóan világszínvonalú játékost tudott szerződtetni. A Sheffield United is fantasztikusan igazolt, ráadásul Chris Wilder munkája a csapatnál hihetetlen, hiszen évek óta dolgozik ugyanazzal az csapattal, és most erősítettek azokra a területekre, ahol szükségük volt rá."



A Spurs januárjában igen aktív volt, megszerezték végleg Giovani Lo Celsót, Gedson Fernandest és Steven Bergwijnt is, de Christian Eriksent eladták, aki egyrészt boldogtalannak érezte magát Mourinho együttesében, másrészt a szerződése nyáron lejárt volna. Lampard szerint jó döntést hoztak a Sarkantyúsok.



„A Tottenhamnél is nagy volt a mozgás. Érkezett néhány új játékos, páran pedig távoztak. Eriksen a szerződése vége felé járt, nem volt boldog a csapatnál. Márpedig ez néha fontosabb, mint új játékosokat szerződtetni. Szóval szerintem okos döntés volt a részükről elengedni Eriksent.”

Lampard úgy véli, hogy jobban jártak azáltal, hogy nem történt mozgás a csapaton belül, minthogy olyan játékost igazoltak volna, aki nem tud igazi minőséget jelenteni.

"Sok név felmerült, de az igazság az, hogy van egy konkrét tervem arról, hogy hová szeretnék eljutni. Szeretnék egy hosszabb távú terven dolgozni és fiatalokra építeni a csapatot."

