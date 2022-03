Annyira örült a későn esett győztes gólnak, hogy ünneplés közben eltörte a kezét Frank Lampard, az angol labdarúgó-bajnokságban szereplő Everton vezetőedzője.

A kiesés elkerülésért küzdő liverpooli együttes csütörtökön este 1-0-ra nyert a vendég Newcastle United ellen Alex Iwobi 99. percben esett találatával, s ezzel lezárta négymeccses vereségsorozatát. Az Everton szeptember óta mindössze harmadszor nyert a Premier League-ben, s Lampard a kézcsonttörésére utalva azt mondta, kész hasonló áldozatra, ha az is győzelmet jelent majd a csapatának.

"Nem tudom, hogy történt, csak azt, hogy az ünneplés során. Valamibe beleüthettem, aztán két perccel később éreztem, hogy remeg a kezem és fáj. De a három pontért megérte" - fogalmazott, hozzátéve, hogy akár minden hátralévő mérkőzésen eltörhet egy csontja, ha cserébe sikerrel járnak.

Frank Lampard is BUZZING!



He knows how important that goal could be! #EVENEW #PLonPrime pic.twitter.com/qiXEqHQVDs