Harry Kane talán a történetelem legjobb angol befejező csatára, mégis pályafutása egy dologban hiányt szenved: a Tottenhammel felnőtt szinten még egyetlen trófeát sem nyert, és sokak szerint akkor döntene a legjobban, ha távozna egy nagyobb klubhoz.

Daniel Levy, a klub elnöke elmondta, erre a Spursben is van lehetősége.

„Abszolút nyerhet kupát a Spursben… de legendává válni is legalább ennyire fontos” – mondta a The Cambridge Union Sociteyn.

„A Tottenham Hotspur legeredményesebb támadója, történelmet ír. Remélem egy nap a stadion előtt ott áll majd egy Harry Kane szobor.”

Levy ezután az elmúlt 15 évről is mesélt.

„Amikor először átvettük a klub irányítását, a győzelem annyit jelentett, hogy nem estünk ki a Premier Leagueből. Ahogy az idő múlt és sikeresebbek lettünk, már az Európa Liga indulást céloztuk meg, majd a Bajnokok Ligáját. Most arról beszélünk, hogy trófeákat akarunk a magasba emelni.”

„Boldog vagyok-e amiatt, hogy csak egy trófeát nyertünk az utolsó 15 évben? Egyértelműen nem. De mégis úgy gondolom volt pár fantasztikus pillanatunk. Jó párszor indultunk a Bajnokok Ligájában. Annak ellenére, hogy rosszul érzem magam attól, hogy van egy másik klub Észak-Londonban, ami magasabban áll nálunk, ha visszanézek, az elmúlt öt évben mi nőttünk föléjük.”

