Vasárnap hivatalosan is bejelentette az Al Ahli, hogy Kalidou Koulibaly náluk folytatja a pályafutását. Az átigazolás díja 23 millió euró, míg a szerződés hossza három év, így a Chelsea az egyik legjobb védőjét veszítette el, aki a közösségi oldalán búcsúzott.

„Az első mérkőzésemtől az utolsóig, megtiszteltetés volt ezt a címert viselni. A mögöttünk hagyott szezon nem úgy sikerült, ahogy terveztük, de szeretnék köszöntet mondani a szurkolóknak és mindenkinek a klubnál a támogatásotokért.”

