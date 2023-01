A Goal.com értesülései szerint nem kizárt, hogy Xabi Alonso, a klub korábbi játékosa válthatja Jürgen Kloppot a Liverpool kispadján.

A német mester idén láthatóan szenved, nem találja a győzelem formuláját, ezért egyre több olyan hangot hallani, akik a távozását követelik.

Xabi Alonso októberben vette át a Bayer Leverkusen irányítását, ezidő alatt pedig jó benyomást tett a csapatnál, sikerült megreformálnia a taktikát.

Zsinórban öt győzelemmel a hátuk mögött, a Leverkusen a 17. helyről indulva akár a nemzetközi kupaszereplésre is esélyes lehet, mindezt Alonso irányítása alatt.

Elképzelhető azonban, hogy a németek nem sokáig élvezhetik trénerük teljesítményét, ugyanis a Liverpool hívására jó eséllyel nem tudna nemet mondani.

| "Liverpool, naturally, will have a close eye on his [Xabi Alonso's] progress. Jurgen Klopp, of course, is still contracted until 2026, but the struggles of Steven Gerrard at Aston Villa mean his presumed successor is far from obvious." [@neiljonesgoal] pic.twitter.com/n7bffj9yqK