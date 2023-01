A 25 éves Nathaniel Phillips hamarosan elhagyhatja a Liverpoolt, ezt pedig maga Jürgen Klopp is elismerte.

A védő ebben a szezonban mindössze öt találkozón lépett pályára, ezért hiába szól 2025-ig a szerződése, még a télen távozhat.

„Ez attól függ, lesznek-e érte ajánlatok. Mindenre fel vagyunk készülve, a határidő 31.-e, úgyhogy meglátjuk.”

