Darwin Nunez a Liverpool legdrágább igazolása, ezért mindenki azt várta, hogy az első perctől kezdve zsákszámra rámolja majd a gólokat.



Ehhez képest az uruguayi első idénye kifejezetten visszafogottan alakul eddig. Jürgen Klopp mester azonban védelmébe vette, mivel szerinte ezzel semmi gond nincs.

„Még mindig alkalmazkodik, a nyelvtudása sem az igazi, ami nem segít. Ez egy kemény szezon a csapatnak és neki is.”

„Ő egy hosszútávú projekt, alkalmazkodnia kell. Mindenesetre nagyon-nagyon szeretne játszani!” – vette védelmébe a 23 éves játékost a mester.

„Most finomhangoljuk a játékát, már én is gondolkodom azon, hogy hogyan tudnánk jól használni. Igyekszünk tanulni, hogy minél hasznosabbak legyünk egymásnak.”



„Elégedett vagyok vele, de meg kell tanulnia angolul. Nem tudunk négy nyelven edzést tartani…”

Klopp: “Darwin Nunez is a long term project. He’s exceptional, but he’s still adapting”. #LFC



“I understand Darwin is not always fine when he doesn't start, smiling in my face, but it's absolutely fine. I know he wants to play, we’ve many games so he will play”. pic.twitter.com/VrIwXIOBMM