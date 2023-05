Jürgen Klopp szerint nincs ok az aggodalomra, nem gondolja, hogy Mohamed Salah távozna a klubtól azért, mert jövőre nem lesznek részesei a BL-küzdelmeknek.



Nemrég az egyiptomi játékos nyíltan bocsánatot kért a szurkolóktól, amiért nem jutottak be a legrangosabb kupasorozatba, ezt pedig sokan egyértelmű utalásnak vették arra, hogy Salah távozna emiatt a klubtól.

Klopp azonban ezt teljesen másképp látja.

„Nem aggódom a jövője miatt. Hallottam amit mondott, de nekem nem úgy tűnt, mint aki távozna.”



„Mo szeret itt lenni és részese volt ennek a szezonnak. Bocsánatot kért a csapat nevében, nem pedig a többiek tettei miatt. Ez így teljesen rendben van.”



„Ha egy játékos odajönne hozzám, és azt mondaná, távozni szeretne a BL miatt, én magam vinném el egy új klubba! Elvenném a kocsikulcsokat, beültetném és megkérdezném hová akar menni. Magam vinném el oda…” – szúrt oda azoknak, akik a távozást fontolgatják a BL-szereplés miatt.

Salah szerződése egyébként 2025-ig szól a Liverpoollal. Az egyiptomi idén 50 meccsen 30 gólt és 15 gólpasszt jegyzett.

Mo Salah won’t leave Liverpool, Jurgen Klopp confirms: “Mo loves being here ar Liverpool, for sure”. #LFC



“If ever a player would come to me and says, 'We didn’t qualify for the CL, I have to leave', I’d drive him to another club. It is not the case with Mo — not at all”. pic.twitter.com/4lKTjgzI3f