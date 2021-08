Kiszivárgott a hangfelvétel, amin Cristiano Ronaldo az egyik barátjával beszélgetett mindössze néhány órával átigazolása előtt. A felvételből kiderül, hogy mely csapatok vívtak harcot az ötszörös aranylabdás kegyeiért és az is, kinek a sorsát akarta egyengetni saját átigazolása előtt a portugál.



Cristiano Ronaldo nemrég aláírt egykori csapatához a Manchester Unitedhez. Az átigazolása előtti napokban egymást érték a pletykák arról, hogy ki lehet a befutó a játékos számára. A legtöbben a Manchester Cityvel hozták szóba, majd néhány órával az átigazolása előtt már a Manchester United is szóba került.



A 36 éves játékos végül visszatért egykori sikerei helyszínére, az Old Traffordra. Mielőtt azonban elfogadta volna a MU ajánlatát, Ronaldo telefonon egyeztett az egyik barátjával. Az akkor elhangzottakat most a Futmais szivárogtatta ki.



A beszélgetés során állítólag a következők hangzottak el:



"Palhinhas, mi a helyzet? A sorsom ma délután, ma este vagy legkésőbb holnap reggel eldől. Vagy a Manchester United, vagy a Manchester City, mindketten harcolnak azért, hogy aláírjak velük” – kezdte Ronaldo.

EXCLUSIVO! Áudio do Cristiano Ronaldo horas antes de acertar sua transferência para o Manchester United.



O português ainda ataca de agente e tenta negociar a ida do experiente zagueiro Bruno Alves para o Nacional, de Portugal. pic.twitter.com/0Rcp0GfqNX — Futmais (@futtmais) August 27, 2021



"Hallottam, hogy a Nacional nehéz helyzetben van, érdekelne Bruno Alves? Úgy gondolom, hogy a tapasztalataival és a minőségével a kora ellenére is előnyös lenne. A Parmában volt, leszerződött a Famalicaóval, de összeveszett az igazgatóval, és felmondta a szerződését. Szerinted nem jó választás? Szerintem igen. Beszélj a menedzserrel vagy valakivel a klubban, jelenleg szabad ügynök” – folytatta Ronaldo.



A portugál klasszis tehát nem csak saját sorsát próbálta meg igazgatni, hanem játékostársa nevében is próbált nyélbe ütni egy üzletet.



Azt egyelőre nem lehet tudni, hogy Bruno Alves sorsa mi lesz, de az már szinte biztos, hogy Ronaldo szeptember 11-én a Newcastle United ellen mutatkozhat be régi-új csapatában.



Forrás: sportbible.com

Borítókép: Facebook.com/ManchesterUnited