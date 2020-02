Angol sajtóértesülések szerint Ole Gunnar Solskjaer a Manchester United edzője két fiatal “reménységétől” mindenképpen megválna a nyáron.

Ole Gunnar Solskjaer továbbra is azon dolgozik, hogy a saját képére átalakítsa a manchesteri együttes csapatát. Éppen ezért nem gördített akadályt Andreas Pereira és Jesse Lingard távozása elé, ugyanis a két játékos csupán árnyéka önmagának.



Jesse Lingardot az angol labdarúgás egyik legnagyobb ígéretének tartották, miután a Manchester United felnőttcsapatába beverekedte magát. A 27 éves játékos több mint egy éve nem lőtt gólt és nem adott gólpasszt társainak az angol élvonalban. A Manchester City elleni Ligakupa-párharc visszavágóján olyan annyira nem volt elégedett játékosa teljesítményével Ole Gunnar Solskjaer, hogy a mindig nyugodt és kedves norvég teljesen felhúzta magát miután egy pocsék passzal eladott labdából azonnal helyzetbe került a városi rivális.



"Még egy ilyen és mész a picsába!" - ordította Ole Gunnar Solskjaer az oldalvonalról Lingardnak.

A támadó komoly jelenség a közösségi médiában, rappel, poénkodik, telepakolja videókkal az oldalait. Egy darabig élvezték ezt a drukkerek, mert szórakoztatta őket és közel hozta hozzájuk a fiatal labdarúgót. Lingard azonban most már 27 éves, érett focista kéne hogy legyen, ehelyett a bohóckodással van elfoglalva. Ez a rossz eredményekkel párosulva már elég indok ahhoz, hogy ellene forduljanak a szurkolók. Solskjaer éppen ezért figyelmeztette is már játékosát, hogy szüntesse meg a közösségi médiában folytatott tevékenységeit.

Bár lassan alapemberré válik az együttesben Andreas Pereira, de finoman szólva sem váltotta meg a világot Manchesterben. A 2019–2020-es idényben eddig 33 tétmeccsen lépett pályára a „vörös ördögöknél”, ezalatt egy gólt szerzett, és négy gólpasszt osztott ki. Viszont legutóbb a Club Brugge ellen csalódást keltő teljesítményt nyújtott, ami után Lingardhoz hasonlóan ő is kikerült a Watford elleni keretből. A brazil középpályás a közelmúltban új telefonjával haragított magára néhány drukkert, ugyanis a készülék hátlapján csak annyi áll: „Tiki-taka legenda”. Az önbizalmával biztosan nincs gond, viszont talán a legpozitívabb MU-szurkolók sem neveznék legendának a 24 éves játékost.



Legutóbb pedig egy videó kavart nagy port, amelyen a két kegyvesztetté vált játékos az edzés közben egészen mással van elfoglalva, mint a csapattársaik.

Manchester United pay Jesse Lingard £135,000 per week to do this in training. This is the same man that has 0 goals & 0 assists in 21 Premier League appearances this season. What a total embarrassment. pic.twitter.com/BgWeqAaTh2