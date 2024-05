A Manchester City ugyan azzal, hogy 2-0-ra legyőzte a Tottenhamet kedden az angol élvonalbeli labdarúgó-bajnokságban nagy lépést tett sorozatban negyedik bajnoki aranyérme felé, viszont Pep Guardiola csapata még nem érezheti nyeregben magát, hiszen vasárnap nyerniük kell a West Ham ellen, máskülönben ha az Arsenal győz az Evertonnal szemben, akkor Mikel Arteta együttese lesz a bajnok.

Regardless of tonight's result, the Premier League trophy will be brought to the Emirates Stadium on Sunday.



Both the Etihad and Emirates will also house identical podiums, 40 medals, and fireworks for potential title-winning parties, with an expert engraver present. pic.twitter.com/H0R0qRR12v