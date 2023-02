A londoni kékek új tulajdonosának érkezésével gyakorlatilag egy végtelennek tűnő pénzcsap nyílt meg.

Számos igazolást eszközöltek a nyár folyamán is, de a téli költésük még ijesztőbb. Csapatszinten többet költöttek játékosokra, mint például a spanyol bajnokság teljes téli átigazolási pénzforgalma.

Gary Neville, a Manchester United korábbi védője jelenleg tv-s szakértőként dolgozik, legutóbbi megszólalásában pedig kifejezetten furcsállta az Enzo Fernandezért és Marc Cucurelláért kiadott csillagászati összegeket.

„Számomra úgy tűnik, hogy Boehly Ed Woodwardot majmolja. Amikor Ed megérkezett Manchesterbe, mindenkit le akart igazolni. Ez volt az érzésem nyáron a Chelsea-nél is.”



„Marc Cucurella 64 millió font, Enzo Fernandez pedig 107. Egy szélső védő és egy védekező középpályás.”



„Az ilyen típusú játékosok árának felső határa ma a piacon 60-70 millió font, lásd Casemiro vagy Rodri esetét.”



„Ők nekem furcsa igazolásnak tűnnek, mivel azokon a posztokon nem szerzel 30 gólt egy szezonban, nem vagy rivaldafénybe tolva, így nem szoktak ekkora összegek mozogni.”



„Nem azt mondom, hogy nem jó játékosok, de ezeken a posztokon az ekkora összegek számomra ijesztőek” – vélekedett Neville.

