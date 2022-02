Jordan Henderson a Liverpool kapitányaként egy újabb trófeát szerzett vasárnap, majd bebizonyította mennyire helyén van a szíve.



Ahogy arról korábban beszámoltunk, maratoni tizenegyespárbajt követően a „Vörösek” emelhették magasba az Angol Ligakupát. A két csapat színvonalas meccset játszott egymással, ám egyikük sem tudott betalálni a kapuba sem a rendes játékidőben, sem a hosszabbításban. A büntetőpárbaj aztán újabb drámát tartogatott. A mezőnyjátékosok közül senki nem hibázott, így a két kapusra szegeződött minden tekintet. A Liverpool hálóőre abszolválta a feladatot, ám a frissen becserélt Kepa Arrizabalaga fölé bombázott. A Liverpool így 2012 után ismét magasba emelhette a trófeát.



A „Vörösek” csapatkapitánya nem csak a mérkőzés alatt mutatott példát, a lefújást követően is bizonyította emberi nagyságát.



Amikor a többiek már örömmámorban úsztak Jordan Henderson Jamemes Milnerrel karöltve megállt a pódium alatt és vigasztalva ölelte meg a Chelsea játékosait. Bár bizonyára sokan szívesen ünnepeltek volna a csapatukkal, a két labdarúgó még egy ilyen elképesztő meccs után is időt szakított arra, hogy kifejezze tiszteletét a vetélytársai iránt.



Ám ez még nem minden.



Melissa Reddy, az Independent tudósítója közzétett egy tweetet, amelyben jól látszik, hogy Henderson a 23 éves kapusra, Caoimhin Kelleherre mutatott, aki megszerezte a Liverpool 11., egyben utolsó büntetőjét a szétlövésben.



Kelleher kiváló egyéni teljesítményt nyújtott, Henderson pedig gondoskodott arról, hogy fiatal csapattársa a rivaldafénybe kerüljön a hétfői újságok címlapján.



Love this. Jordan Henderson handed Caoimhin Kelleher the trophy, walked him over to the photographers, and told them to make sure they get good shots of the main man. Basically team spirit, trust, and appreciation all symbolised in a picture. pic.twitter.com/FD4v7lYYoB