A Three nevű telefontársasággal kötött mezszponzori szerződés idén nyáron lejárt, a Chelsea pedig a Paramount+ céggel tárgyalt, de a ligának ez nem tetszett.



A Three emblémája 2020 nyara óta díszítette a kékek mezét, bár az orosz-ukrán háború kitörésekor a társaság leállt a klub támogatásával, sőt azt is kezdeményezték, hogy eltűnjenek a csapat szereléséről. Erre nem volt lehetőség, a tulajdonosváltás után pedig újraindították támogatásukat.



A 2023 nyarától új főszponzor után kell nézniük az előző szezonban igencsak alulteljesítő londoniaknak. Az egyik legfőbb jelölt az amerikai Paramount+ nevű streamingszolgáltató lett volna. Azonban a Premier League szerint ez a lépés aggályos lenne, ugyanis a cég rendelkezik Amerikában a PL közvetítési jogaival. Habár az Egyesült Királyságban meccseket nem adnak, csak szórakoztató filmeket és műsorokat, az együttműködés így is sértené a műsorszórási engedélyeket.



Alternatív megoldásként szóba került az Allianz biztosító cég, de sajtóhírek szerint a Chelsea még jobban járna anyagilag, ha a Stake nevű online casinóval és fogadási portállal működne együtt. Ez azonban a szurkolói klubnak nem tetszett, tagjaik 77%-a fejezte ki ellenérzését a lehetséges szponzorral kapcsolatban.







Egyvalami biztos, az új szerződés 2026-ig szólhat maximum, ugyanis onnantól kezdve a mez elején tilos lesz hirdetést elhelyezni a Premier League résztvevői számára.

Borítókép: Visionhaus/Getty Images