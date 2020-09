Az Arsenal labdarúgócsapata szerződtette az izlandi kapust, Runar Alex Runarssont.

A londoni klub hétfői bejelentése szerint a francia Dijon együttesétől leigazolt játékossal négyéves szerződést kötöttek.

The newest member of our family pic.twitter.com/0t4MLn1Kxm

Runarsson vételárát nem hozták nyilvánosságra, a sajtó szerint 1,5 millió eurót fizettek érte az Ágyúsok.

New club. New country. New number.Alex Runarsson. Our No 13 pic.twitter.com/gqLydIHQvL