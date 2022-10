Jürgen Klopp megtörten nyilatkozott az Arsenal ellen elszenvedett vereség után.



Az évekig a bajnoki címért és a BL-trófeáért is harcban lévő Liverpool szezonja rémálomhoz hasonlóan indult. A klub 10 mérkőzésből mindössze 2-szer tudott győzni, így jelenleg nagyon úgy tűnik, hogy kihaszállt a bajnoki címért folyó harcból.



A klub vezetőedzője, Jürgen Klopp nem tudta elrejteni csalódottságát, amikor az Arsenal elleni mérkőzést követően a Viaplay újságírójának adott interjút. Klopp beszélt a mérkőzés alakulásáról, a vitatott döntésekről, valamint Trent Alexander-Arnold és Luis Diaz sérüléseiről is. Ez alatt az idő alatt pedig végig látni lehetett, hogy a szakember végtelenül csalódott. A felvételeket nézve a szurkolók egyetértettek abban, hogy nagyon fájó látni Klopp szenvedését.

Jurgen Klopp talking to @JanAageFjortoft here. He looks very down, understandably. Managers are always so relaxed with Jan and this interview is well worth a watch #LFC pic.twitter.com/Dh292hfHdf