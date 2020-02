A minap egy 10 éves Manchester United szurkoló, Daragh levelet írt a Liverpool menedzserének, Jürgen Kloppnak, amiben arra kéri, veszítsen végre csapatával, mert zavarja, hogy még veretlenül állnak a bajnokságban.

A német edző viszont vette a fáradságot és válaszolt is a fiatal szurkolónak.

"Kedves Daragh!

Először is szeretném megköszönni, hogy írtál nekem! Tudtam, hogy nem jókívánságot küldesz majd nekem, de mindig jólesik fiatal futballszurkolót hallani!

Sajnos a kérésednek nem tudok eleget tenni, hiszen akármennyire is szeretnéd, hogy kikapjon a Liverpool, nekem ez a munkám, hogy segítsek győzni a Liverpoolnak és ezzel szurkolók millióit tegyük boldoggá. Szóval nem hagyhatom őket cserben!

Azonban szerencséd van, mivel a múltban is vesztettünk mérkőzéseket és a jövőben is fogunk, ugyanis ez a futball. Ne gondold, hogy a dolgok mindig ugyanolyanok lesznek, mint most.

A leveledet olvasva, úgy gondolom, hogy egy dolog biztosan nem fog változni, az pedig a Manchester United iránti elkötelezettséged! A Manchester United szerencsés, hogy ilyen szurkolója van!

Remélem, hogyha nyerünk még pár mérkőzést és trófeát nem leszel túl csalódott, ugyanis bár a mi klubjaink nagy riválisok, mindig megvolt a tisztelet a másik fél iránt! Úgy gondolom, hogy erről szól a futball!

Vigyázz magadra és minden jót!

Jürgen Klopp"

Forrás: Sportbible.com

Borítókép: John Powell/Liverpool FC via Getty Images